Ako rýchlo v skutočnosti starnete? Vek nepovie celú pravdu, existuje však jednoduchý test!

Roky pribúdajú každému z nás, akokoľvek by sme sa tomu bránili. Je však rozdiel, ako sa na vás vek podpisuje a akej záťaži vaše telo čelí. Jednoduchý test odhalí, ako rýchlo starnete – a nemá to nič spoločné s tým, koľko máte rokov.

Starnutie je úplne normálny proces a čelí mu každý z nás. Platí to bez ohľadu na to, ako veľmi sa snažíme uniknúť veku pomocou rôznych procedúr alebo špeciálnou starostlivosťou, píše The Sun.

Ako ukázali vedecké štúdie, reálne starnutie organizmu ohlasuje aj taká jednoduchá vec, ako čuch. Práve chybný čuch je znakom starnutia alebo choroby. Štúdia na viac ako 2 000 ľuďoch v roku 2019 zistila, že ľudia so slabým čuchom mali o 46 percent vyššie riziko úmrtia v priebehu nasledujúcich desiatich rokov ako tí, ktorí mali normálny čuch.

V roku 2017 iný výskum zistil, že strata čuchu bola tiež znakom demencie, pričom symptóm sa objavil päť rokov pred diagnostikovaním choroby.

Podľa ďalšej štúdie môže testovanie čuchu pomôcť identifikovať dokonca aj zmeny v kvalite kostí - bežný faktor starnutia. Zistilo sa tiež, že viac ako 24 percent ľudí vo veku 53 až 97 rokov trpí poruchami, pokiaľ ide o ich čuch.