Pozor, aby vám neušiel vlak, dámy: V akom veku sa treba snažiť o deti, ak chcete jedno, dve či tri?

V živote robíme mnoho rozhodnutí, ktoré sú pomerne priamočiare: Čo si dáte na večeru, aký film či seriál si pustíte? Keď však príde rozhodovanie o potomkoch, všetko sa trocha skomplikuje.

V prvom rade, nikdy sa presne nedá povedať, ako dlho môže trvať, kým žena otehotnie. Preto, ak to so založením rodiny myslíte vážne a chcete stihnúť všetko, čo ste si predsavzali, možno potrebujete rady expertov. Píše o tom The Sun. Odborníci odhalili, že použitie vedeckej rovnice vám môže pomôcť dosiahnuť vaše ciele, pokiaľ ide o založenie rodiny.

Odborníci z Erasmus University Medical Center v Holandsku vytvorili matematický model, ktorý môžu nádejní rodičia použiť na to, aby zistili, kedy by sa mali začať snažiť o bábätko.

Pre páry je to užitočný nástroj, aby lepšie odhadli, kedy napríklad prestať používať antikoncepciu. Pre mnohé dámy môže byť trochu šokujúce, keď zistia, že o potomka sa mali začať snažiť už pred piatimi rokmi.

Nástroj odhaľuje aj vhodný vek, v ktorom by mala byť žena vo vzťahu, aby mala najlepšie šance na jedno, dve alebo tri deti. Je to preto, že vek je jediným najväčším faktorom ovplyvňujúcim šancu ženy otehotnieť a mať zdravé dieťa. Ako na to?