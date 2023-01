OĽaNO diskutuje o budúcnosti strany: Sociálnych demokratov chcú poraziť týmto spôsobom

V OĽANO sa vedie debata o prípadnom novom subjekte, ak by to mohlo pomôcť poraziť vo voľbách Smer-SD či neparlamentné subjekty Hlas-SD a Republika. V diskusnej relácii TV Joj Na hrane to povedal člen predsedníctva hnutia Michal Šipoš. Nemá informáciu o tom, že by dočasne poverený premiér Eduard Heger odchádzal z OĽANO.

V hnutí sa podľa Šipoša otvorene rozprávajú o všetkých legitímnych možnostiach, ako zabrániť návratu mafie k moci.

"Ak by bola šanca poraziť v ďalších voľbách Smer-SD, Hlas-SD a Republiku a mohlo by to pomôcť tým, že by možno vznikol nejaký nový subjekt alebo že by tomu mohol napomôcť Eduard Heger, a niektorí ľudia si možno nevedia predstaviť, že by podporovali OĽANO na čele s Igorom Matovičom, tak sa rozprávame o scenároch, veľmi otvorene, že či by nebola na stole ponuka na nejaký nový subjekt," priblížil Šipoš.

Debaty sa podľa neho vedú aj o tom, či by mohol vzniknúť subjekt, ktorý by volilo viac ľudí, napríklad stredoví či mestskí voliči. Debaty nie sú uzavreté. Chcú si počkať na snem hnutia, ktorý bude do konca januára alebo začiatkom februára.

Nezaradený poslanec pôsobiaci v Hlase-SD Matúš Šutaj Eštok reagoval, že je neuveriteľné, ak má ľudí okolo Hegera mentorovať napríklad expremiér Mikuláš Dzurinda, ktorý je známy aj pre kauzu Gorila.