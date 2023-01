O krok bližšie k Západu: Slovensko podporí vstup Ukrajiny do významnej svetovej organizácie

Slovensko podporuje vstup Ukrajiny do Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD). Začiatkom januára zároveň poskytla organizácii príspevok vo výške takmer 27.000 eur na vytvorenie analytického oddelenia pre Ukrajinu. Potvrdil to dočasne poverený šéf rezortu diplomacie Rastislav Káčer.

TASR o tom informoval komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR.

"Okrem januárového príspevku na vznik analytického oddelenia sme ešte v decembri pomohli OECD pri zriaďovaní styčného úradu v Kyjeve. Nielenže sme organizácii ponúkli priestory našej ambasády, zároveň sme prispeli aj sumou 15.000 eur na jeho fungovanie," skonštatoval Káčer.

Styčný úrad OECD v ukrajinskej metropole by mal začať fyzicky fungovať v Kyjeve v najbližšom čase. Pomôcť má k rozšíreniu expertných kapacít organizácie. "Bol to práve vstup Slovenska do OECD v roku 2000, ktorý bol prvým úspešným krokom na našej ceste západnej integrácie. A teraz chceme, aby tieto dvere boli otvorené aj pre Ukrajinu," poznamenala štátna tajomníčka rezortu diplomacie Ingrid Brocková.

Pripomenula, že OECD desaťročia zhromažďuje postupy a reformné skúsenosti z najvyspelejších krajín sveta a svojou expertízou môže byť nápomocná pri povojnovej obnove a reformnej rekonštrukcii Ukrajiny. "Musíme myslieť aj na budúcnosť. Keď prestanú dopadať ruské rakety na ukrajinské mestá a zavládne mier, príde čas na obnovu. Poznatky expertov OECD môžu Ukrajine mnohé uľahčiť," dodala Brocková.

OECD združuje 38 hospodársky najvyspelejších krajín sveta, ktoré vyznávajú princípy demokracie a slobody. Slovensko sa jej členom stalo v decembri 2000.