Lengvarský prišiel so správou, ktorá zdravotníkov nepoteší: Príspevky by už im plošne nedával!

Dočasne poverený minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) by už nedával zdravotníkom príspevky plošne ako v prípade stabilizačného príspevku. Podotkol, že v každej nemocnici je situácia iná, pričom jej vedenie musí vedieť vyhodnotiť, čo potrebuje.

"Ja by som už takéto plošné opatrenia nerobil, lebo situácia je v každej nemocnici aj v každom regióne iná. Štatutár alebo riaditeľ najlepšie vie, čo mu chýba, aký pracovník mu chýba, koľko si môže dovoliť mu dať a akým spôsobom stabilizovať," uviedol pre TASR Lengvarský.

Dôležité je podľa neho správne nastavenie financovania sektora tak, aby boli nemocnice schopné plniť svoje záväzky a nezadlžovali sa. "Štatutári v nemocniciach budú mať dostatočné finančné prostriedky na to, aby mohli investovať do prístrojov či techniky, alebo peniaze použiť na odmeňovanie svojich zamestnancov akýmkoľvek spôsobom. Či to bude formou náborového príplatku, stabilizačného príplatku, klasickým zvýšením platu a podobne," skonštatoval Lengvarský.

Verí, že po zavedení systému DRG sa systém dofinancuje. "Potom už bude každý riaditeľ povinný splniť si povinnosti ohľadom platieb za dodané tovary a služby a bude musieť byť zodpovedný. Hovorí o tom aj optimalizácia siete nemocníc, že nemocnica bude musieť spĺňať podmienky, ktoré sa týkajú medicínskych programov. Pokiaľ nejaký zdravotnícky pracovník chýba, riaditeľ bude musieť nájsť spôsob, ako ho do nemocnice dostať a ako ho tam udržať," ozrejmil.