Až 85 % nápojových kartónov končí na skládkach a v spaľovniach. Slováci, zmeňme to!

Nápojové kartóny síce poctivo triedime, no späť do výrobného procesu sa dostane len málo z nich. Iba 15 % týchto obalov sa zrecykluje a neskončí na skládkach či v spaľovniach, čo je približne trikrát menej ako celoeurópsky priemer.

Plasty do žltej zbernej nádoby, papiere do modrej, komunál do čiernych či strieborných smetiakov. Čo však s obalmi od mlieka či džúsov? Vieme? Prieskum spoločnosti Tetra Pak dokazuje, že veľká väčšina z nás nápojové kartónové obaly skutočne poctivo triedi, no aj napriek tomu veľká väčšina z nich sa späť do výrobného procesu nedostane.

Zmeňme to

Hoci tieto obaly podľa výsledkov prieskumu triedi 7 z 10 našincov, až 85 % z nich napriek tomu končí na skládkach či v spaľovniach, čo nás v počte recyklovaných obalov radí na chvost krajín v rámci Európskej únie. Ak vezmeme do úvahy fakt, že denne sa na Slovensku spotrebuje jeden milión nápojových kartónov, 85 % nerecyklovaných obalov je obrovské množstvo.

V rukách to máte vy

Spoločnosť Tetra Pak preto prišla s unikátnou kampaňou a výzvou V rukách to máte len vy, ktorá poukazuje práve aj na smutný fakt, že v recyklácii nápojových kartónov v porovnaní s inými európskymi štátmi zaostávame. Nič však nie je stratené. Riešením tejto pálčivej situácie by podľa výrobcov a ďalších firiem, ktoré nápojové kartóny využívajú, mohlo byť zavedenie zberových a recyklačných cieľov presne na tento typ obalov. Potvrdzujú to aj skúsenosti z iných európskych krajín, ako je napríklad Belgicko, Nemecko, Rakúsko a Francúzsko, ktoré už svoje povinné zberové a recyklačné ciele zaviedli.

Úplne recyklovateľné

Nápojové kartóny sú pritom plne recyklovateľné, a to najmä pre kvalitnú celulózu, ktorá ich z veľkej časti tvorí. V praxi to znamená, že z nich vďaka recyklácii môžu vzniknúť napríklad hygienické obrúsky, ale aj stavebné dosky či dokonca výrobky z plastu a hliníka, ktoré obaly od mlieka a džúsov taktiež z určitej časti tvoria.

„Za vzor považujeme krajiny ako Nemecko, Belgicko, Rakúsko alebo Francúzsko, kde sa recykluje najviac nápojových kartónov v rámci celej Európy. Nie je náhoda, že ide o krajiny, ktoré si už svoje národne ciele na zber a recykláciu nápojových kartónov stanovili,“ objasňuje Štěpán Ledvina, expert na cirkulárnu ekonomiku Tetra Pak.

Rovnaké podmienky ako pre plastové obaly

Prijatie zberových a recyklačných cieľov je však v rukách našich zákonodarcov. Aj preto spoločnosť Tetra Pak nedávno rozoslala politikom špeciálne zásielky s upravenými krabicami od mlieka, ktoré na problematiku upozorňujú a apelujú na potrebu legislatívnych zmien. Nové ciele na nápojové kartóny by z nich urobili súčasť cirkulárnej ekonomiky rovnako, ako sa pred časom stali PET fľaše. „Základ máme dobrý. Slováci majú pozitívny vzťah k triedeniu odpadu, hustú sieť zberných miest a kvalitný systém samotného zberu. Bez legislatívnych zmien a národných zberových či recyklačných cieľov, alebo zapojenia do depozitného systému, nemáme pri nápojových kartónoch šancu tieto ambície splniť. Aj na to sa teraz snažíme politikov upozorniť,“ popisuje hlavnú myšlienku iniciatívy Štěpán Ledvina.

Malý krok pre krajinu, veľký pre životné prostredie

Nápojové kartóny sa už teraz radia k nápojovým obalom s najmenšou uhlíkovou stopou na trhu, ak vezmeme do úvahy celý životný cyklus obalu. Zástupcovia výrobcov, dodávateľov a používateľov nápojových kartónov už dlhodobo investujú nemalé financie do zberu a recyklácie týchto obalov, avšak bez legislatívnych zmien nedokážeme znížiť vplyv nápojových kartónov na životné prostredie tak, ako by sa žiadalo. Nehovoriac o znížení emisií skleníkových plynov, ktoré by zvýšená miera recyklácie taktiež priniesla. Tento krok by tak mohol prispieť k celkovému cieľu Slovenskej republiky v oblasti znižovania emisií do roku 2030.