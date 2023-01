Je americká imigračná politika v rozpore so základnými ľudskými právami? OSN nezostala ticho!

Nové americké opatrenia na kontrolu hraníc môžu porušovať základné ľudské práva, uviedol vysoký komisár OSN pre ľudské práva Volker Türk podľa agentúry AFP. Spojené štáty minulý týždeň oznámili, že budú vyhosťovať migrantov z Kuby, Haiti a Nikaraguy, ktorí na ich územie vstúpia nelegálne.

Zároveň chcú každý mesiac umožniť vstúpiť legálne až 30.000 ľudí z týchto troch krajín a Venezuely. "Právo požiadať o azyl je ľudským právom bez ohľadu na migračný status, krajinu pôvodu alebo spôsob, akým sa migranti k hranici dostali... tieto opatrenia idú proti zákazu kolektívneho vyhosťovania," uviedol vo vyhlásení Türk.

Americký prezident Joe Biden povedal, že nové kroky nie sú trvalým riešením, majú však za cieľ zbrzdiť ohromný príval migrantov, ktorí do USA prúdia. V 12 mesiacoch do septembra 2022 to bolo 2,76 milióna ľudí, teda o milión viac ako v roku predchádzajúcom.

Opatrenia súčasne nenahrádzajú takzvané Nariadenie 42 (Title 42), pôvodne zákon určený na obmedzenie šírenia covidu-19 schválený vládou bývalého prezidenta Donalda Trumpa počas pandémie covidu-19. Norma umožňuje vracať migrantov bez toho, aby dostali možnosť požiadať v USA o azyl či sa proti rozhodnutiu amerických úradov odvolať.