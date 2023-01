Bežná očná prehliadka jej zmenila život: Mladej žene diagnostikovali chorobu v hodine dvanástej!

Kozmetička hovorí, že rutinný Bootsov očný test jej zachránil život po tom, čo lekárov priviedol k diagnóze nádoru na mozgu. Katie Dunn (30) si je vedomá, že meningióm mohol jej mohol spôsobiť vážne komplikácie a dokonca ohroziť život. Našťastie ho objavili včas.

Nádor Katie identifikoli po tom, čo si jej optik počas testu všimol abnormalitu a následne ju poslal na vyšetrenie magnetickou rezonanciou. Správu priniesol britský portál The Independent. "Mám pocit, že očný test mi zachránil život a zrak," povedala pre portál. "Ak by to zostalo dlhšie, mohla by som úplne stratiť zrak, pretože by mi tlačilo na zrakový nerv."

Pri návšteve nemocnice Basingstoke a North Hampshire Hospital jej výsledky ukázali veľký nádor na mozgu. Odvtedy podstúpila dve operácie a v roku 2022 začala s rádioterapiou. Keď sa rádioterapia zamerala na nádor, zažila nejaké vypadávanie vlasov. Nos a hrdlo sa jej stále zotavujú z druhej operácie, pričom chirurgovia jej z nosa odstránili, čo sa dalo.

Nádory mozgu môžu postihnúť kohokoľvek v akomkoľvek veku a zabíjajú viac detí a dospelých mladších ako 40 rokov ako ktorákoľvek iná rakovina. Historicky bolo len 1 percento národných výdavkov na výskum rakoviny pridelené na mozgové nádory.

Mladá žena sa rozhodla pomôcť takým ako je ona. V roku 2022 Katie vyzbierala takmer 3 000 libier (približne 3 400 eur) na výskum mozgových nádorov. Vo februári 2023 sa ona a jej rodina zúčastnia výzvy "10 000 krokov denne" pre rovnakú vec.