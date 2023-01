Rusko začalo trestne stíhať prominentných kritikov Kremľa: Skončia ako Alexej Navaľný?!

Ruské úrady v pondelok oznámili paralelné trestné stíhania dvoch prominentných kritikov Kremľa. Ide o známeho herca Artura Smoľjaninova, kritického voči vojne na Ukrajine, ako aj o podnikateľa a stúpenca ruskej opozície Borisa Zimina. TASR správu prevzala z agentúry AP.

Vyšetrovací výbor Ruskej federácie (Sledkom) vo vyhlásení uviedol, že jeho predseda Alexander Bastrykin nariadil začatie trestného stíhania ruského divadelného a filmového herca Smoľjaninova, ktorý po spustení ruskej vojenskej ofenzívy na Ukrajine opustil krajinu a opakovane sa vyjadroval proti vojne.

Vo vyhlásení sa ďalej uvádza, že Smoľjanin "urobil sériu vyjadrení namierených proti Rusku v rozhovore pre západné médiá". Výbor však nekonkretizoval, ktoré zo Smoľjaninových krokov predstavovali trestný čin a aké obvinenia budú proti nemu vznesené, píše AP.

V radoch stúpencov Kremľa vyvolali pobúrenie jeho vyjadrenia z minulého týždňa. Pre nezávislý web Novaja Gazeta Europe totiž povedal, že ak by mal bojovať vo vojne, bojoval by "na strane Ukrajiny". "Pre mňa je to na strane mojich bratov, na ktorých zaútočili moji ďalší bratia," uviedol.