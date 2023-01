Mama šestnástich detí má zvláštnu novoročnú tradíciu: Deti sa jej každý rok nevedia dočkať!

Mama šestnástich detí sa podelila so svojou novoročnou tradíciou. Svojim deťom každý rok kupuje čisto nové vankúše. Žena zároveň ukázala, aké využitie našla pre tie staré.

Jeni Bonell, rodáčka z austrálskeho Queenslandu, sa na internete zviditeľnila tým, že začala dokumentovať svoj život so šestnástimi deťmi. Najmladšie dieťa má sedem rokov a najstaršie 32. Momentálne žije s deviatimi z nich v jednej domácnosti.

V príspevku na Facebooku prezradila viac o ich jedinečnej tradícii. Všetkým deťom kupuje nové vankúše a staré používa na rôzne veci. Deti sú z nových vankúšov nadšené. “Je to skvelý spôsob, ako vkročiť do nového roku,” hovorí Jeni. Jeni používa staré vankúše ako podstielku pre zvieratá. Deti si ich berú so sebou na výlety.

Odborníci odporúčajú, aby sme si menili vankúš ideálne každý rok až dva.