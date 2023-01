Kľúčový most cez rieku Váh sa konečne otvoril: Ľudia si môžu vydýchnuť! Kedy po ňom prejdú prvé autá?

Foto

Na tretí pokus im to vyšlo! Najskôr to pripomínalo nekonečný príbeh, no dnes už je to konečne realita. Most v Hlohovci sa v pondelok (9.1.) otvoril. Kľúčový most, cez rieku Váh zatvorili pred deviatimi mesiacmi. Most nebol opravovaný celých 40 rokov. Zatvoriť ho museli pre závažné trhliny na pilieroch, hrozilo zrútenie mosta.