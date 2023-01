Polícia prosí o pomoc: Nespoznávate túto ženu? Je svedkyňou hrozivej nehody v Bratislave

Polícia žiada verejnosť o informácie v súvislosti s tragickou nehodou, ku ktorej došlo 3. januára pri autobusovom otočisku Pri kríži na Saratovskej ulici v Bratislave. TASR o tom informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Silvia Šimková.

"V dôsledku dopravnej nehody, ktorá sa stala medzi autobusom MHD a chodcom, utrpel chodec zranenia nezlučiteľné so životom," priblížila hovorkyňa. Informácie môžu občania poskytnúť na bezplatnom čísle polície 158, prípadne formou správy na profile Polícia SR – Bratislavský kraj na sociálnej sieti.

Hovorca Dopravného podniku Bratislava (DPB) Martin Chlebovec už skôr informoval, že autobus linky 83 po obslúžení zastávky Pri kríži a zatvorení dverí odbáčal do jazdného pruhu, pričom v rovnakom čase vozidlo v priestore zastávky obchádzal z bočnej strany chodec, ktorého správanie nenasvedčovalo, že by mal v úmysle nastúpiť. Krátko na to stratil rovnováhu, následkom čoho prišlo ku kolízii. Deklaroval, že DPB poskytuje pri vyšetrovaní polícii plnú súčinnosť.