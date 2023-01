Veľká správa pre Ukrajinu: Toto môže byť zlomový moment! Británia je kúsok od rozhodnutia

Británia zvažuje, že Ukrajine po prvý raz od začiatku ruskej invázie pred takmer 11 mesiacmi poskytne tanky. Rokovania o dodávke tankov typu Challenger 2 podľa spravodajskej stanice Sky News prebiehajú už niekoľko týždňov, informuje TASR.

"To by povzbudilo aj ostatných, aby tiež poslali tanky (na Ukrajinu)," povedal pre Sky News zdroj z Ukrajiny, ktorý pripomenul, že následne by Kyjevu mohli dodať tanky aj Nemecko či Spojené štáty.

Ako poznamenáva Sky News, odvolávajúca sa na západný zdroj oboznámený s priebehom rokovaní, britská vláda ešte neurobila konečné rozhodnutie o poskytnutí tankov Ukrajine. Británia by sa mohla stať prvou západnou krajinou, ktorý by dodala výkonné západné tanky Kyjevu.

Predstavitelia približne 50 krajín vojensky podporujúcich Ukrajinu sa majú stretnúť 20. januára a prípadná nová pomoc Ukrajine vrátane tankov by mohla byť oznámená práve tu, uvažuje Sky News.

Podľa zdroja televízie by Británia mohla poslať Ukrajine približne desať tankov. Zdroj pripustil, že tento počet tankov sám o sebe nedokáže zvrátiť priebeh bojov, ale môže slúžiť na prelomenie obáv západných krajín, že poskytnutie tankov by viedlo k neprijateľnej eskalácii konfliktu.

Poľsko a Fínsko už chceli poslať na Ukrajinu nemecké tanky Leopard II, avšak Berlín ako držiteľ exportnej licencie to neumožnil.