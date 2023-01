Teploty, aké si pamätá málokto: Slovensko na prelome rokov zasiahlo extrémne teplé počasie!

Na rozhraní rokov 2022 a 2023 bolo na Slovensku mimoriadne až extrémne teplé počasie. Meteorológovia zaznamenali viacero teplotných rekordov, pričom nové rekordné hodnoty sa veľmi výrazne odchýlili od pôvodných rekordov. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na sociálnej sieti.

"Okrem toho sa oteplenie prejavilo aj neobyčajne dlhými sériami dní, keď boli na Slovensku zaznamenávané hodnoty maximálnej dennej teploty vzduchu plus desať stupňov Celzia a viac," priblížili. Prvá séria takýchto dní bola na Slovensku od 24. decembra 2022 do 27. decembra 2022, ďalšia séria trvala od 31. decembra 2022, minimálne do 9. januára 2023.

Najvyššie hodnoty teploty vzduchu v spomínaných dňoch boli podľa SHMÚ zaznamenávané predovšetkým na meteorologických staniciach západného Slovenska (Bratislava-letisko, Hurbanovo a Kuchyňa-letisko). Na Nový rok aj na severnej Orave a v tatranskej oblasti (Rabča 16,5 stupňa Celzia, Podbanské 15,7 stupňa Celzia a Tatranská Polianka 15,6 stupňa Celzia).

"Neštandardne teplo je aj v noci a ráno, takže na niektorých miestach mrzne skôr výnimočne a, naopak, pokles teploty vzduchu cez noc je niekedy taký, že teplota vzduchu zostane celú noc a ráno vysoko nad bodom mrazu," dodali. Toto sa stalo napríklad na letisku v Kuchyni, kde v noci zo stredy (4. 1.) na štvrtok (5. 1.) neklesla teplota vzduchu pod osem stupňov Celzia.