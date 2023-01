Obrovské ruské klamstvo o mŕtvych vojakoch? Všetko je inak, tvrdí Ukrajina: Zábery hovoria jasnou rečou

„Svet v týchto dňoch opäť videl, že Rusko klame, aj keď svojimi vyhláseniami upozorňuje na situáciu na fronte. Ruské ostreľovanie Chersonu zápalnou muníciou hneď po Vianociach. Útoky na Kramatorsk a ďalšie mestá v Donbase, namierené priamo na civilné miesta a práve vtedy, keď Moskva ohlásila údajný 'pokoj zbraní' svojej armády,“ uviedol v nočnom videopríhovore k národu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

Several foreign journalists in #Kramatorsk found no confirmation of the #Russian Ministry of Defense's claims that hundreds of #Ukrainian servicemen were killed as a result of the missile strike. Thus, none of the dormitories in Kramatorsk mentioned by #Moscow were damaged. pic.twitter.com/WcvNpBATCO