Čaputová otvorila galavečer slávnostným príhovorom: Politikom prehovorila do duše, hlava štátu vyzýva na jednotu

Oslava výročia našej štátnosti je šancou uvedomiť si, čím politici k jej budúcnosti prispievajú. Ohrozením nie je samotná rozdielnosť, ale spôsob, ako s ňou narábame. Uviedla to prezidentka SR Zuzana Čaputová v príhovore počas galavečera pri príležitosti 30. výročia vzniku samostatnej Slovenskej republiky.

Apelovala pritom na jednotu a upozornila na negatívne dôsledky konfliktov a rozdeľovania spoločnosti.

"Pohľad naspäť, do našej novodobej histórie hovorí jasne, že na rozdeľovaní spoločnosti, nenávisti a zlobe nemožno nič pozitívne postaviť. Že okrem krátkodobých politických ziskov z nej nič prospešné nevyrastie," upozornila. Za dôležité označila to, ako s rozdelenou spoločnosťou nakladá politická reprezentácia, či je to v záujme zmierňovať spory a viesť dialóg, alebo naopak.



Vyzvala, aby sa tridsiaty rok samostatnosti SR napĺňal skutkami, ktoré nadviažu na to najlepšie, čo sa nám podarilo dosiahnuť. "" apelovala hlava štátu a vyzvala k sústredeniu sa na to, čo spoločne vytvárame. "Aj to môže byť náš príspevok Slovensku, ktorý zhodnotí aj história ako prejav našej zrelosti," dodala.

Skonštatovala, že hoci bolo 30 rokov našej samostatnosti naplnených mnohými udalosťami, do popredia sa pri spätnom hodnotení dostávajú tie z dlhodobého hľadiska dôležité. Za podstatné označila, že Slovensko je súčasťou slobodných a rovnoprávnych národov, že si vybudovalo inštitúcie potrebné pre fungovanie suverénneho štátu. Vyzdvihla členstvo v Európskej únii, eurozóne, Schengene a NATO.

"Zviedli sme ťažké zápasy o charakter štátu, o našu príslušnosť k Západu, o reformy, o dôstojnosť životov. História sama si napokon vyberá a oceňuje tých, ktorí stáli na strane ľudskosti, pokroku a vzdelanosti. Pretože práve títo prispeli k rozvoju republiky a blahu jej občanov," uviedla.