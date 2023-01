Nevydýchli si ani na pravoslávne Vianoce: Luhansk má byť pod intenzívnou paľbou, porušili Rusi prímerie?

Počas prvých troch hodín jednostranného prímeria, ktoré Moskva vyhlásila na pravoslávne Vianoce, spustili ruské ozbrojené sily v piatok v Luhanskej oblasti 14-krát delostreleckú paľbu. Tvrdí to najvyšší predstaviteľ tejto oblasti na východe Ukrajiny Serhij Hajdaj, informoval na svojom webe denník The Guardian.

Ruské jednotky sa tiež opakovane pokúsili preniknúť do jednej z dedín v oblasti, napísal Hajdaj na sociálnej sieti s tým, že obyvatelia oslobodených dedín sa celý deň ukrývajú v pivniciach. Jeho vyjadrenia nebolo možné nezávisle overiť, pripomína The Guardian.

Ruský prezident Vladimir Putin oznámil 36-hodinové jednostranné zastavenie paľby pozdĺž celej frontovej línie od piatka 12.00 h (10.00 h SEČ) do sobotnej polnoci (22.00 h SEČ). Ak by bolo dodržiavané, išlo by o prvé zastavenie bojov, odkedy ruské sily 24. februára 2022 napadli Ukrajinu.

Správy o pokračovaní ruského ostreľovania však prišli z viacerých miest na východe Ukrajiny vrátane Bachmutu či Kramatorska, uviedla agentúra AFP. Ruské ministerstvo obrany tvrdí, že prímerie dodržiava, a z ťažkej paľby obviňuje Ukrajinu.