Vedci rozlúštili, prečo sú nárečové prízvuky také nákazlivé: Tomu nebude chcieť veriť!

Psycholingvisti z Pensylvánie sa zaoberali tým, prečo je prízvuk jednotlivých dialektov a nárečí taký nákazlivý a prečo sa ľudia pochádzajúci z jednej oblasti akcentu rýchlo prispôsobujú ľuďom vo svojom okolí, ktorí hovoria iným prízvukom.

Z experimentálnych výskumov vyplýva, že ľudia sa snažia zladiť kvôli spolupráci. Pri spoločnom plnení úloh si začnú vzájomne osvojovať akcenty. Čím pútavejšia je úloha, tým viac sa ľudia vzájomne zvukovo zladia.

Výskumníci z niekoľkých univerzít v Pensylvánii skúmali jav, ktorému sa odborne hovorí fonetická konvergencia (výslovnostná zbiehavosť). Dochádza k nemu, keď ľudia začnú napodobňovať výslovnosť samohlások vo chvíli, keď hovorí s niekým, kto má akcent odlišujúci sa od toho ich.

„Stupeň zapojenia účastníkov do experimentálnych úloh ovplyvňuje rozsah, v akom sa foneticky začnú zbiehať. V tejto štúdii viedla vysoká angažovanosť pri riešení úloh k väčšej konvergencii (výslovnostnému zbližovaniu) medzi partnermi. Táto úloha uľahčila účastníkom väčšie využitie tým, že ich zapojil do virtuálneho sveta, ktorý mohli preskúmavať a interagovať s ním,“ tvrdia autori z University of Pennsylvania.