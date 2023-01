Benedikta XVI. († 95) uložili na večný odpočinok: Vatikán prezradil, kde spočinie jeho telo

Pozostatky emeritného pápeža Benedikta XVI. vo štvrtok uložili do krypty v Bazilike svätého Petra vo Vatikáne. Informuje o tom TASR na základe správy agentúry AP.

O uložení rakvy s telom Benedikta XVI. do podzemnej hrobky – uvoľnenej po premiestnení jeho predchodcu Jána Pavla II. do hlavných priestorov baziliky pred jeho blahorečením ešte v roku 2011 – informoval Vatikán približne hodinu a pol po skončení štvrtkovej pohrebnej omše na Námestí svätého Petra. Omši predsedal pápež František, hlavné liturgické úkony pri oltári však vykonával dekan kolégia kardinálov Giovanni Battista Re.

Podľa posledných informácií bezpečnostných zložiek sa na pohrebnej omši zúčastnilo okolo 50 000 ľudí.

Cyprusovú rakvu s telom emeritného pápeža odniesli po skončení omše do vatikánskej baziliky. Tam rakvu vložili ešte do zinkovej rakvy a tú ďalej do dubovej truhly. Každá rakva bola obviazaná fialovými hodvábnymi povrazmi a zapečatená pápežským komorníkom a dekanom kolégia kardinálov.