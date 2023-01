Železničná spoločnosť Slovensko pridáva nové vlaky: Koho sa budú pridané spojenia týkať?

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) pridáva od budúceho pondelka (9. 1.) osem a od 16. januára ďalších päť vlakov. Informoval o tom Tomáš Kováč, hovorca ZSSK. Nové vlaky potešia podľa neho najmä Bratislavský kraj a východné Slovensko.

Potreba ich pridania podľa neho vyplynula z komunikácie so samosprávami a z vyhodnotenia reálnej prevádzky nového grafikonu. Sprevádzkované budú niektoré vlaky, ktoré boli v grafikone vlakovej dopravy na roky 2022/2023 doteraz označené ako "ide odo dňa vyhlásenia".

Spresnil, že uvedené sa týka úsekov tratí Senec – Bratislava - Nové Mesto (plus osem vlakov od 9. januára), Margecany – Nálepkovo (plus dva vlaky od 16. januára), Nálepkovo – Dobšinská ľadová jaskyňa (plus dva vlaky od 16. januára) a Lipany – Prešov (plus jeden vlak od 16. januára).

"Som rád, že ministerstvo dopravy po intenzívnej diskusii prijalo časť našich pripomienok k novému grafikonu, ktoré potvrdili prvé týždne praxe. Viem, že nájsť peniaze na ďalšie vlaky nebolo vôbec ľahké. Nový ranný vlak na trati Lipany – Prešov poteší stovky cestujúcich. A verím, že do istej miery budú spokojné aj regionálne samosprávy, ktoré dosiahli posilnenie vlakov v okolí Bratislavy a Hnileckej doliny. Ich obsadenosť budeme pozorne sledovať," dodal Roman Koreň, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ ZSSK.