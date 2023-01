Pripravia sa sami o desaťtisíce eur? Danko poslancom neverí, má logické argumenty

Bez referenda poslanci Národnej rady SR odhlasujú skrátenie volebného obdobia iba ťažko. Myslí si to predseda SNS Andrej Danko. V TASR TV pripomenul, že dnes je na presadenie skrátenia volebného obdobia v parlamente potrebných 90 poslaneckých hlasov.

"Šanca, že nájdete 90 poslancov na to, aby si skrátili volebné obdobie a pripravili sa možno o 30.000 eur plus asistentské platy, veľká nie je," tvrdí predseda SNS.

Po úspešnom referende by stačilo 76 hlasov. Šanca na predčasné voľby by sa podľa Danka stala reálnou. "Po úspešnom referende by na to malo stačiť 76 poslancov a tam si myslím, že už by sa dalo racionálne a reálne dosiahnuť skrátenie volebného obdobia," podotkol.

SNS začala prvú referendovú petičnú akciu organizovať v lete 2020. Po dohode s lídrami Hlasu-SD a Smeru-SD sa rozhodla radšej pridať k spoločnej opozičnej petícii, na základe rozhodnutia Ústavného súdu (ÚS) SR však referendum vyhlásené nebolo. Aktuálne podporuje aj tretiu referendovú akciu tohto volebného obdobia.

Po troch rokoch volebného obdobia si podľa Danka už každý môže sám vyhodnotiť, či mala lepšie výsledky koalícia SNS so Smerom-SD a Mostom-Híd alebo tá aktuálna. "V týchto voľbách budeme hovoriť o reformách, ktoré pomôžu ľuďom, ale my ich potom aj presadíme. Veľa vecí, ktoré SNS zaviedla, dodnes funguje," tvrdí Danko. Po súčasnej koalícii podľa neho zostanú iba dlhy a problémy.