Zlé správy: Masové prepúšťanie sa môže dotknúť aj Slovákov, gigant ruší pracovné miesta

Americký internetový obchod Amazon plánuje zrušiť okolo 18.000 pracovných miest. V správe zamestnancom, ktorá bola zverejnená na webe firmy, to uviedol generálny riaditeľ spoločnosti Andy Jassy.

Amazon po celom svete zamestnáva vyše 1,5 milióna ľudí. Pôsobí aj na Slovensku a v Česku, kde zamestnáva niekoľko tisíc ľudí. Zo správy vyplýva, že prepúšťanie sa dotkne aj zamestnancov v Európe.

Prepúšťanie vo firme je podľa zverejneného oznámenia väčšie, ako sa predpokladalo. V novembri denník The New York Times s odvolaním sa na zdroje oboznámené so situáciou napísal, že firma chce prepustiť okolo 10.000 pracovníkov.

"Amazon v minulosti ustál neisté a ťažké podmienky v ekonomike a rovnako to bude aj naďalej. Tieto zmeny nám pomôžu ísť za našimi dlhodobými príležitosťami," uviedol o rušení miest generálny riaditeľ. Podrobnosti bude firma zamestnancom, ktorých sa prepúšťanie dotkne, komunikovať od 18. januára, spresnil.

Amazon v čase pandémie covidu-19 zažíval silný rast, ktorý však začiatkom minulého roka výrazne spomalil. Firma čelila vysokým nákladom v dôsledku nadmerných investícií a rýchleho rozširovania aktivít.