Diéty, ktorým sa treba v novom roku vyhnúť: Ak chcete chudnúť, na toto ani nepomyslite!

Od citrónovej kávy až po preplachovanie tráviaceho ústrojenstva slanou vodou - tu je 5 diétnych trendov, s ktorými treba v roku 2023 buď prestať, alebo radšej ani nezačínať.

Po všetkých sviatočných sladených nápojoch, sladkostiach a vyprážanom jedle mnohým pripadá práve január ako dobrý čas pre nový začiatok, píše The Sun. Je to šanca dostať stravovanie do lepších koľají, naplniť chladničku zeleninou a rozhýbať sa.

Ak je však vaším novoročným predsavzatím chudnutie – a podľa štatistík chce schudnúť viac ako štvrtina z nás, módne diéty nie sú správna cesta. To, čo potrebujete, je zdravá vyvážená strava, pravidelné cvičenie a udržateľné chudnutie v priebehu času - skôr ako rýchle riešenia, ktoré, priznajme si, nebude možné držať. Čomu sa teda vyhnúť?

1. Uhorka a cukor

Údajne ponorením uhorky do cukru vznikne melónová príchuť. Rovnako ako mnohé podivné "zdravé trendy", aj tento má na sociálnych sieťach svoj hashtag #cucumberwithsugar a vyvolal na TikToku značný ohlas.

Za túto chuťovú kreáciu môže chémia. Uhorka a vodný melón pochádzajú z rovnakej čeľade rastlín a obsahujú podobné zlúčeniny, ktoré po zmiešaní s cukrom vytvárajú podobnú chuť. Prečo ľudia namáčajú uhorku do cukru? Kto vie. Nájdite si radšej zeleninu, ktorú radi jete, alebo si rovno dajte melón...