Túžite po bábätku? Nie je jedno, ako to robíte! Vedci majú mimoriadne užitočnú radu

Páry, ktoré sa snažia o bábätko, by sa podľa vedcov mali vyhýbať „rýchlovkám“ a mali by sa sústrediť na to, aby si ich užili v spálni.

Nový výskum zistil, že páry, ktoré sa snažia otehotnieť, by sa mali vyhnúť takzvanej „rýchlovke". Píše o tom The Sun. Lekári z University of Sheffield uviedli, že budúci rodičia by sa mali v posteli zamerať najmä na „užívanie si", aby dosiahli optimálny úspech. Odborníci uviedli, že týmto spôsobom sa „zvýši" počet spermií u mužov, čo súvisí s vyšším vzrušením. Odborníci sa vo výskume zamerali na 63 darcov spermií, ktorí poskytli na klinike niekoľko vzoriek. Zistili, že v niektorých prípadoch boli počty spermií o viac než polovicu vyššie, čo súviselo s využitím pornografického materiálu či virtuálnej reality. Štúdia sa zamerala špecificky na porno, ale odborníci uviedli, že výsledky sa vzťahujú aj sex v reálnom živote. Lekári skúmali počet „pohyblivých" spermií vo vzorkách. Práve tento údaj je relevantným indikátorom plodnosti.