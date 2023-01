Zombie vírusy či antrax: Rozmŕzajúca pôda uvoľňuje prastarú nákazu, z tohto majú vedci obavy!

Vedci sa nedávno venovali výskumu niekoľkých významných vírusov, ktoré boli desiatky tisíc rokov pochované v zamrznutej sibírskej pôde (permafrost). Niektoré z nich sa im dokonca podarilo oživiť. Je to dôvod na obavy?

Paul Hunter, profesor medicíny z University of East Anglia, ktorý spolupracuje aj so Svetovou zdravotníckou organizáciou, povedal viac o záhadných vírusoch webu The Converstaion. Najmladší vírus, ktorý sa podarilo expertom oživiť, mal 27 000 rokov. Ten najstarší – pandoravírus – mal okolo 48 500 rokov. Ide o najstarší vírus, ktorý bol kedy oživený, spresnil Hunter.

Keďže svet sa stále otepľuje, roztápajúci sa permafrost uvoľňuje organickú hmotu, ktorá bola zamrznutá po tisícročia, vrátane baktérií a vírusov. Desivé je, že niektoré z nich sa stále dokážu rozmnožovať.

Na výskume pracovala skupina vedcov z Francúzska, Nemecka a Ruska. Podarilo sa im oživiť 13 vírusov získaných zo siedmich vzoriek sibírskeho permafrostu. Nie je to prvýkrát, čo bol vo vzorkách permafrostu zistený životaschopný vírus. Skoršie štúdie uvádzali detekciu pithovírusu a mollivírusu.

V prvej verzii štúdie autori uvádzajú, že je „legitímne uvažovať o riziku, že staré vírusové častice zostanú infekčné a dostanú sa späť do obehu rozmrazovaním starých vrstiev zmrznutej pôdy. Čo teda zatiaľ vieme o riziku týchto takzvaných „zombie vírusov“?