Americké úrady pristúpili ku krajnému riešeniu: Tento národný park zatvárajú! Aký majú dôvod?

Americké úrady nechali uzavrieť kvôli príchodu väčšieho počtu migrantov z Kuby jeden národný park pri pobreží Floridy. Informovali o tom zahraničné agentúry. Nie je jasné, kedy sa národný park Dry Tortugas, ktorý tvorí súostrovie na pol cesty medzi Floridou a Havanou, znovu otvorí návštevníkom.

Na ostrovy, ktoré tvorí národný park v uplynulých dňoch priplávalo na 300 migrantov z Kuby. Použili na to malé lodičky a člny. Národný park sa nachádza zhruba 110 kilometrov od najjužnejšieho cípu Floridy a 160 kilometrov od Havany.

Americké úrady oznámili v pondelok (2.1.), že park uzatvárajú návštevníkom, aby lekári a bezpečnostné zložky poskytli prvú pomoc kubánskym migrantom a umožnili ich presun na Floridu.

Počet Kubáncov, ktorí utekajú z vlasti pre ekonomické problémy a politické perzekúcie do Spojených štátov sa v posledných mesiacoch výrazne zvýšil. V uplynulom administratívnom roku na hranici s Mexikom americká polícia zastavila 220 000 kubánskych migrantov. Niektorí z nich sa potom pokúšajú dostať do USA cez riskantnú námornú trasu. Podľa agentúry AFP na tejto trase americká pobrežná hliadka zadržala od októbra do konca decembra na 3700 Kubáncov.