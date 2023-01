Ukrajinci bojujú ako levy, toto je však čosi nevídané: Chvália sa masívnym vojnovým zásahom

Ukrajinské úrady tvrdia, že pri raketovom útoku v okupovanej Doneckej oblasti prišlo o život asi 400 ruských vojakov. Informuje o tom spravodajský portál BBC.

Ukrajinci zaútočili na budovu v meste Makijivka, kde boli umiestnené ruské sily. Počet obetí sa podľa BBC nepodarilo overiť. Proruské úrady pritom potvrdili útok aj obete, nie však ich počet.

Zástupca proruských úradov v okupovaných častiach Doneckej oblasti Daniil Bezsonov prostredníctvom komunikačnej platformy Telegram informoval, že „odborné učilište dostalo na Silvestra, doslova o polnoci, obrovský zásah americkým HIMARS“, cituje CNN s tým, že na mieste boli podľa neho zranení i mŕtvi, no ich počty zatiaľ nie sú známe. Budova je podľa neho vážne poškodená.

Prístup do okupovaných oblastí Ukrajiny je síce obmedzený, no útok medzičasom priznalo viacero ruských komentátorov a blogerov. Počet obetí by mal byť však podľa nich nižší ako uvádza ukrajinská strana. Podľa moderátora Vladimira Solovjova boli straty značné, ale neblížia sa k 400.

Proruský komentátor Igor Girkin sa však vyjadril, že mŕtvych a zranených sú stovky, i keď presné číslo nie je známe, pretože veľký počet je stále nezvestný. Budova bola podľa neho takmer úplne zničená a obete boli najmä z radov nedávno zmobilizovaných vojakov. Škody podľa neho ešte zhoršila skutočnosť, že v rovnakej budove ako vojaci, bola uskladnená aj munícia. „Takmer všetko vojenské vybavenie, ktoré bolo hneď pri budove, bez akéhokoľvek maskovania, bolo tiež zničené,“ napísal na Telegrame.