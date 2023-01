Benedikt XVI. († 95) rezignoval ako prvý pápež po 600 rokoch: Čo sa vtedy udialo? Bývalý tajomník prehovoril

Pápež Benedikt XVI. oznámil svojmu osobnému tajomníkovi arcibiskupovi Georgovi Gänsweinovi už v septembri 2012, že sa s určitosťou chystá odstúpiť. Prezradil to samotný Gänswein v pondelkovom rozhovore pre taliansky denník La Repubblica.

Benedikt XVI. napokon vo februári 2013 prekvapil celý svet, keď ako prvý pápež po 600 rokoch rezignoval, informuje TASR. "Moja bezprostredná reakcia bola: 'Svätý Otče, to je nemožné, to je predsa nemožné'," povedal Gänswein v rozhovore, z ktorého citovala agentúra APA.

"Potom mi povedal: 'Vedzte, že som si toto rozhodnutie dobre premyslel, modlil som sa, zápasil som. Teraz vám oznamujem svoje rozhodnutie, ktoré som už urobil – nie je to téza, o ktorej sa má ešte diskutovať... Vravím vám to, ale nesmiete to nikomu prezradiť'," povedal 68-ročný nemecký kuriálny biskup. Ako pokračoval, Benedikt XVI. mu raz povedal, že "nemôže a nechce" nasledovať v chorobe príklad Jána Pavla II., pretože sa musí vyrovnať so svojím vlastným životom. Gänswein toto rozhodnutie označil za akt odvahy, ale aj pokory.

Na otázku, prečo Benedikt XVI. oznámil svoju rezignáciu po latinsky, Gänswein odpovedal, že chcel "takéto dôležité oznámenie urobiť v jazyku cirkvi". Redaktor sa arcibiskupa spýtal aj na to, prečo si Benedikt XVI. ponechal po odstúpení titul emeritný pápež. Podľa Gänsweina išlo o Benediktovo osobné rozhodnutie.

"Myslím, že po takomto výnimočnom rozhodnutí by nebol návrat do funkcie kardinála prirodzený. Je však nepochybné, že počas uplynulých rokov tu bol iba jeden pápež, a ten sa volá František," zdôraznil bývalý Benediktov osobný tajomník.