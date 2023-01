Američan zaplatil majetok, aby bol pre ženy atraktívnejší: Skoro 100-tisíc eur pre pár centimetrov!

Muž minul 85-tisíc libier (približne 95-tisíc eur) na operáciu predĺženia nôh, kde mu zlomili obe nohy, aby mohol byť o tri palce vyšší (cca 7,5 centimetra). Rich Rotella (38) prestal rásť, keď dosiahol výšku 165 centimetrov, a už mal dosť toho, že je najmenší chlapík na všetkých skupinových fotografiách.

Uznal tiež, že jeho výška odrádza ženy od randenia s ním. Herec však priznal, že posledná kvapka prišla potom, čo e-mailom poslal 50 kastingovým režisérom žiadosť o úprimnú spätnú väzbu – a mnohí priznali, že očakávali, že uchádzači o úlohu budú mať 170 centimetrov alebo viac. Rich z Los Angeles v USA si povedal, že stačilo: "Byť vyšší je niečo, čo som chcel od detstva."

Rich podstúpil operáciu - známu ako obojstranné predĺženie stehennej kosti - kedy chirurg zlomí obe stehenné kosti a vnútri umiestni kovové tyče s magnetmi, ktoré každý deň posunú kosti o 1 mm od seba. Zaplatil za procedúru 85 000 libier (95 000 eur) a po troch mesiacoch agónie bol o tri palce vyšší. Herec potom absolvoval ešte tri mesiace bolestivej fyzioterapie, kým mohol konečne opäť chodiť.

Rich, ktorý je slobodný, si myslí, že výška navyše je „investícia“ do jeho budúcnosti a odvtedy má o 30 až 40 percent viac schôdzok so ženami. "Nikdy som sa nedostal do basketbalového tímu ako dieťa kvôli mojej výške, aj keď som bol dobrý hráč - a ako dospelý som bol v konkurznej miestnosti vždy najmenší," zaspomínal.