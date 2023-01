Českom otriasa tragédia: V národnom parku zmizla matka so synčekom, pátranie malo najhorší možný koniec

V Krkonošiach ukončili rozsiahle pátranie po nezvestnej 40-ročnej Jane Kovářovej a jej trojročnom synčekovi. Do pátrania bolo zapojených okolo 150 ľudí z radov polície, horskej služby a Správy Krkonošského národného parku. Zameriavali sa najmä na prehľadanie masívu vrchu Sněžka.

Polícia oznámila, že posledné zistené miesto pohybu nezvestnej matky s dieťaťom bolo v stredu 28. decembra popoludní v okolí prestupovej stanice lanovky na Sněžku na Ružovej hore.

Polícia zverejnila fotografiu, na ktorej je žena zachytená žena s dieťaťom, ktoré ťahá sánky. Polícia po dvojici pátrala od piatka 30. decembra.

V sobotu a v nedeľu matku a chlapčeka bezvýsledne hľadalo okolo 80 policajtov, členov horskej služby a hasičov. V nedeľu mohla polícia vďaka lepšiemu počasiu do pátrania asi na päť hodín nasadiť vrtuľník.

Pátranie napokon skončilo s najhorším možným výsledkom. Horskí záchranári našli už len bezvládne telá matky a chlapca. Polícia odvolala pátranie pred 13. hodinou v pondelok.

Stratenú ženu a dieťa ohlásil na polícii partner ženy a otec ich syna. Podľa polície žena zrejme odišla autom do Pece pod Sněžkou. Tam sa ubytovala aj so synčekom v nedeľu 25. decembra a pobyt mala do 30. decembra. V piatok podvečer sa majiteľka penziónu obrátila na políciu s tým, že ženu naposledy videla v utorok 27. decembra dopoludnia.

Spojiť sa s ňou nemohla, izba v penzióne bola zamknutá a pred penziónom zostalo ženino auto. Po otvorení v izbe nikto nebol, ale žena v ňom mala svoje veci.