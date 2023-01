Žena chcela s láskou už nadobro skoncovať: Nakoniec ju našla niekde, kde by ju nikdy nehľadala!

Žena hľadajúca terapiu kvôli svojmu milostnému životu toto rozhodne nečakala. Namiesto terapie našla lásku. Angela McGillivray (56) ktorá pracuje ako terapeutka chodidiel, išla vo februári 2018 navštíviť Derek McGillivraya (56), aby jej pomohol s romantickým životom. A vtedy sa to stalo!

Derek, ktorý sa špecializuje na regresiu minulých životov, zhypnotizoval Angelu a ona počas hodinovej konzultácie cestovala späť do mnohých rôznych predchádzajúcich životov v priebehu storočí. Počas stretnutia Angela zo škótskeho Elginu mala zjavenie, že jej budúci manžel bude vyzerať rovnako ako Derek, píše portál Wales Online.

Potom sa stali dobrými priateľmi a za pár mesiacov z nich bol už pár. Dvojica sa zasnúbila v júni 2020 a dokonca mala svadobný obrad s tematikou cestovania v čase podľa ich obľúbeného seriálu Outlander.

Angela, matka dvoch detí, ktorá sa špecializuje na reflexnú terapiu chodidiel, povedala, že skúšala už rôzne terapie: „Cítila som sa veľmi vyčerpane a na to, aby som mohol robiť prácu, ktorú robím teraz, potrebujem dať zo seba 100%, čo som nedokázala. Mala som pocit, že chcem mať v živote úplnosť a vždy som sa zaujímal o regresiu minulých životov, už od malička. Nevedela som sa dočkať, kedy vyskúšam regresiu z minulého života. Niektorí ľudia prídu a vyskúšajú to a nefunguje to, ale ja som bola v bode, keď som vedela, že potrebujem urobiť toto."

"Dosiahla som 50 rokov a objavili sa všetky tieto otázky o mojom živote. Chcela som si utriediť veci s emocionálnou stránkou môjho života. Niekedy v živote robíš rozhodnutia a vesmír má pre teba veci zmapované. Je neuveriteľné, že som muža svojho života stretla počas hypnózy,'' krúti hlavou Angela.