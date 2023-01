Rodičia chceli dať dieťaťu netradičné meno: Celé sa to obrátilo proti nim! Chlapca prirovnávajú k...

Výber mena pre novorodenca nie je ľahká úloha. Meno symbolizuje typ človeka, ktorým sa dieťa stane, takže je to pre rodičov zvyčajne veľký tlak. Zatiaľ čo niektorí rodičia sa rozhodnú pre typické, jednoduché mená, iní sa radi vyberú viac špecializovanou cestou a vyberú niečo, čo vynikne.

Na Reddite sa budúci rodič podelil o meno, ktoré dáva svojmu dieťaťu – a väčšina ostatných používateľov sa s menom veľmi nestotožnila. Informáciu priniesol portál The Sun. Takže, aké je meno? Flash.

„Je toto vhodné meno pre chlapca?" spýtal sa budúci otec na fóre Reddit. „Ľudia sa na nás pozerajú zvláštne, keď im to hovoríme." Bohužiaľ, takmer všetky komentáre boli negatívne.

"Myslím, že hneď začnem blikať. Ako keby ste odhalili svoj odpad,“ napísal jeden človek. "To je meno, ktoré by ste dali psovi, ktorý je super nabitý a rýchly," dodal ďalší. "Je to nevhodné meno, bodka." Je to prezývka, nie krstné meno,“ ozval sa tretí. Štvrtý povedal, že mu toto meno pripomenulo filmovú postavu z 80. rokov, Flash Gordona, a citoval ikonickú scénu: „FLASH! Aaah! Spasiteľ vesmíru."

Ďalšia osoba poukázala na to, že im toto meno pripomenulo pripravovaný superhrdinský film The Flash: „Aj keď toto dieťa nebolo zámerne pomenované po superhrdinovi, len poviem, že neznášam, keď sú deti pomenované podľa fiktívnych postáv. Je to môj poloiracionálny hlúpy nápad číslo jeden."

A nakoniec, niekto povedal, že im to pripomína obyčajné svetlo, keďže v angličtine je flash aj svetlo alebo baterka: "No, toto dieťa je naozaj niečie svetlo."