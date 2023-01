Ruské a ukrajinské ozbrojené sily zrejme už päť dní bojujú o kontrolu nad diaľnicou P66 nachádzajúcou sa severne od Ruskom okupovaného mesta Kreminna v Luhanskej oblasti. Informuje o tom denník The Guardian citujúc zo správy britského ministerstva obrany.

Cestná komunikácia P66 je "kľúčovou zásobovacou trasou vedúcou z ruskej Belgorodskej oblasti do severnej časti ruského frontu v Donbase". Jej používanie Moskvou obmedzujú podľa britského rezortu obrany už od októbra ukrajinské delostrelecké útoky.

"Ak by Ukrajina získala túto cestu, tak by to veľmi pravdepodobne ešte viac podkopalo ruskú obranu Kreminnej," dodáva britský rezort obrany vo svojej najnovšej zvodke založenej na zisteniach tajných služieb.