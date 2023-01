Slováci si koledovali? Český expremiér prehovoril o slovenských „mindrákoch“: Toto si asi neuvedomujete!

Slováci rozdelením Česko-Slovenska a následným prekonaním niekoľkých vnútropolitických kríz stratili svoj najväčší mindrák – že sú neštátotvorný národ. Tým, že Česi nedokázali naplniť sľuby, ktoré Slovákom viackrát dali, si o rozdelenie federácie sami koledovali. V rozhovore so spravodajkyňou TASR to povedal bývalý český premiér Petr Pithart.

"Ja viem, že si to Slováci asi neuvedomujú. Vedia oveľa podrobnejšie, aká hrôza bola slovenská justícia, prokurátori, polícia. To tak u nás nebolo. Máte škandály, ktoré hnijú už 15 rokov. Áno, to všetko je strašné. Ale v rozhodujúcich chvíľach, prinajmenšom v štyroch – Mečiar, Fico, Kiska, Čaputová – ste jednoducho obstáli lepšie než my," myslí si bývalý predseda českej vlády z čias federácie.

K rozdeleniu podľa neho prispela dlhodobá nevôľa a nechuť zo strany Česka dohodnúť sa na princípe rovný s rovným. "Česi tomu nerozumeli. Pretože mnoho z nich neuznávalo existenciu slovenského národa," spresnil politik. A mnohí Slovensko ani nepoznali, čo je stav, ktorý podľa neho trvá doteraz. Slovo 'nezáujem' by však bolo prisilné. Zdôraznil, že Česko sa tak stavia ku všetkým svojim susedom. "My sme taká čudná krajina zahľadená do seba," dodal.

Pithart po Nežnej revolúcii rokoval s Mariánom Čalfom, Vladimírom Mečiarom a Jánom Čarnogurským o budúcej podobe federácie. Podľa Pitharta bola slovenská strana na rokovania o právomociach lepšie pripravená.

"Mečiar bol ten, kto to mal lepšie premyslené, pretože slovenská strana bola tá slabšia. My sme tie právomoci nepotrebovali, pretože my sme ich mali federálne a to federálne sme pokladali za české," vysvetlil Pithart, ktorý však v nasledujúcich voľbách nezískal dostatok hlasov a vypadol z politiky. O ďalšom osude federácie tak už rozhodoval Václav Klaus s Vladimírom Mečiarom.