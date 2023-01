Šoféri, pozor: Máte tento vodičský preukaz? Mali by ste konať, kým bude neskoro, jeho platnosť končí!

Ružové vodičské preukazy vydávané do apríla 2004 platia už len do konca roka 2023. Skončila sa tak ich neobmedzená platnosť. Vyplýva to z informácií zverejnených na stránke Ministerstva vnútra (MV) SR.

O nový vodičský preukaz možno osobne požiadať na ktoromkoľvek oddelení dokladov Policajného zboru. Správny poplatok za vydanie dokladu do 30 dní je 6,50 eur. Za urýchlené vydanie do dvoch pracovných dní zaplatí občan 26 eur. Polícia vydala od 1. januára 1993 do 30. apríla 2004 približne 380 000 kusov týchto vodičských preukazov.