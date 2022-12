Silvester v Sydney sprevádzal mimoriadny chaos: Veselé oslavy nového roka zatienili výtržnosti a splašený dav

Hoci oslavám nič konkrétne nechýbalo, v centre mesta panoval chaos. Najkrajšie výhľady pri opere blokovali ochrankári a turnikety, informuje Daily Mail. Situácia sa vyhrotila najmä na Argyle street, kde sa skupina ľudí dostala cez ochranku a ohrozovala ostatných návštevníkov. Rodičia sa všemožne snažili ochrániť svoje deti. Hrozilo im, že ich splašený dav rozdupe.

New Year's Eve in the police state that is Sydney. What a joke. Lots of families who just want to see fireworks being penned behind security fences. Looks like war zones I've lived in, not my home town @CloverMoore pic.twitter.com/bOC3blFcPi