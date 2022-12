Brit sa vyliečil z rakoviny pomocou experimentálneho lieku: Nemal čo stratiť, dopadlo to úžasne

Brit Robert Glynn, ktorému vlani lekári predpovedali rok života, sa vyliečil z rakoviny žlčových ciest po tom, ako absolvoval experimentálnu liečbu v Manchestri. TASR správu prevzala z webovej stránky stanice BBC a denníka The Guardian.

Glynn (51) pochádza z dediny Worsley neďaleko Manchestra a pracuje ako zvárač. Hovorí, že mal "veľké šťastie", pretože rakovinu mal dva roky a ani o tom nevedel. Glynnovi tento pomerne vzácny typ rakoviny zistili v auguste 2020, keď pre výraznú bolesť v pleci navštívil lekára a urobili mu vyšetrenia krvi.

Nádor sa za ten čas rozšíril aj do pečene a nadobličiek a bol priveľký na to, aby ho odstránili operačne, približuje The Guardian.

V nemocnici Christie Hospital v Manchestri, ktorá sa špecializuje na rakovinové ochorenia, mu ponúkli možnosť zúčastniť sa na klinickej skúške anonymného experimentálneho imunoterapeutického lieku. Ten mu podávali v kombinácii so štandardnou chemoterapiou.

Nádor v pečeni sa mu zmenšil z 12 centimetrov na 2,6 cm a nádor v nadobličkách zo sedem na 4,1 cm. Na základe týchto výsledkov mohol v apríli tohto roka absolvovať chirurgický zákrok. Lekári počas neho našli len mŕtve tkanivo, čo znamenalo, že liečba zabila všetky rakovinové bunky.