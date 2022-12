V Čachticiach úradoval alkohol! Násilník partnerku takmer pripravil o život: Zdravie ženy je v kritickom stave

Na nemocničnom lôžku bojuje o holý život. Žena mala utrpieť vážne zranenia. Tie jej údajne spôsobil opitý partner v stredu večer.

So správou prišla TV Markíza, ktorá uviedla, že záchranárov zavolal samotný útočník po tom, ako partnerka upadla do bezvedomia. „Na mieste posádka ošetrila 47-ročnú ženu v bezvedomí so závažným poranením hlavy a následne ju transportovala do nemocnice v Trenčíne,“ uviedol hovorca operačného strediska Záchranári Martin Palko. Polícia vo veci začala trestné stíhanie pre zločin ublíženia na zdraví, no k podrobnostiam sa zatiaľ nevyjadrila.

Večerná dráma domácich vôbec neprekvapila, hádky plné násilia neboli v tejto domácnosti raritou. Niektorí obyvatelia obce sú presvedčení, že v dome sa strieľalo. Zdravotný stav ženy je podľa informácií TV Markíza mimoriadne vážny.