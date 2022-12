Horskí záchranári pomáhali vo štvrtok 58-ročnej slovenskej turistke, ktorá sa počas zostupu z Chaty pod Suchým pošmykla a poranila si členok. Horská záchranná služba (HZS) o tom informovala na svojej webovej stránke.

Záchranári HZS sa k žene dostali pomocou terénneho automobilu. "Po ošetrení a zafixovaní zranenej končatiny ju transportovali do Varína, odkiaľ pokračovala so známym do nemocnice," uviedla HZS.

Počas zostupu z Chaty na Grúni smerom do Vrátnej si vo štvrtok poranil členok aj 31-ročný slovenský turista. "Záchranári mu na mieste poskytli neodkladnú zdravotnú starostlivosť a následne ho pomocou rakúskeho vozíka transportovali do Vrátnej, odkiaľ pokračoval na vlastnú žiadosť samostatne," dodala HZS.