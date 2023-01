Rodičia prišli o to najcennejšie: Toto vám zlomí srdce! V detskej izbe ich čakal strašný nález

Zarmútení rodičia 22-mesačného dieťaťa poskytli bližšie informácie o tom, ako našli svoju dcérku mŕtvu niekoľko hodín po prepustení z nemocnice. Malej Hailey diagnostikovali vírusové ochorenie. Deň po prepustení z nemocnice ju rodičia Kris Thompson (32) a Ibolya Adam (35) našli ležať v detskej izbe bez známok života.

Vo veci začalo prebiehať vyšetrovanie, informuje britský denník The Independent. “Nemôžem uveriť, že sme prišli o naše dievčatko. Ráno sme ju našli v rovnakej polohe. Jediný rozdiel bol, že sa nehýbala a jej pokožka stratila farbu. Bol to hrozný pohľad, ktorý ma bude prenasledovať do konca života,” uviedol zronený otec. Napriek tomu, že Hailey bola už nenávratne preč, zúfalí rodičia sa ju beznádejne snažili oživiť.

Keď sa Hailey pohoršilo, na pohotovosti čakali neuveriteľných 5 hodín. Doktori ich po krátkom vyšetrení poslali domov. Rodičom odporučili, aby Hailey mala dostatočný príjem tekutín a pravidelne brala lieky.

Hailey uložili do postele a o šesť hodín neskôr sa im naskytol najhorší pohľad. Ibolya a Kris chcú teraz vedieť, prečo doktori nevykonali žiadne krvné testy. “Naše myšlienky sú s rodinou v týchto náročných časoch,” povedal hovorca nemocnice.