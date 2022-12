Šamani predstavili veštby na rok 2023: Zamerali sa na Ukrajinu, ich vízia je jasná

Peruánski šamani a liečitelia veštia pre budúci rok mier medzi Ruskom a Ukrajinou. Informovala o tom agentúra Reuters, podľa ktorej šamani svoju víziu budúcnosti oznámili pri obrade, ktorý organizujú každoročne koncom decembra.

Ruské vojská vpadli na Ukrajinu koncom februára a rozpútali tak najväčší pozemný konflikt v Európe od konca druhej svetovej vojny, ktorý si podľa odhadov vyžiadal desaťtisíce životov a milióny ľudí vyhnal z domovov.

"Všetko sa to upokojí. Nastane mier, pokoj. To sme videli, "povedal šaman Cleofe Sedano a predpovedal, že mierová zmluva bude podpísaná do augusta.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v poslednom čase presadzuje desaťbodový mierový plán, poznamenal Reuters. Hovorca ruského prezidenta Dmitrij Peskov však tvrdí, že prípadný plán musí brať do úvahy ruské územné zisky počas vojny na Ukrajine. Kyjev a svet pokusy Moskvy o anektovanie ukrajinského územia odmietol.

Peruánski šamani a liečitelia vítali blížiaci sa rok 2023 na vrchole kopca v metropole Lime pri očistnom obrade, kde nechýbali kvety, had alebo fotografie prezidentov Ruska a Ukrajiny. Nad listami koky a kvetov ďalej predpovedali prírodné katastrofy ako napríklad zemetrasenia. "Dôjde k mnohým tragédiám, väčšinou klimatickým," vyjadril sa šaman Walter Alarcón.