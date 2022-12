Putin straší svet! Čo nám reálne hrozí? Toto spôsobí zákaz vývozu ruskej ropy

Zákaz vývozu ruskej ropy do krajín, ktoré na ňu uplatňujú cenový strop, nebude mať významnejší vplyv na ceny ropy a zásadne neovplyvní ani ceny palív v Európskej únii. Môže však spôsobiť čiastkové problémy v zásobovaním ropnými produktmi v niektorých členských krajinách Únie, upozornil hlavný ekonóm Trinity bank Lukáš Kovanda.

Dekrét zakazujúci od februára vývoz ropy do krajín uplatňujúcich cenový strop na ruskú ropu podpísal v utorok (27. 12.) ruský prezident Vladimir Putin.

"Svetový trh sa zatiaľ závažnejšej reakcie Ruska neobáva. Putinov dekrét trhy hodnotia ako príliš vágny. Dôležitejšie budú reálne činy Ruska. Tie sú zatiaľ miernejšie, ako sa trhy obávali. Nakoniec, ropa Brent v utorok pridala na cene iba zhruba 0,5 % a dnes zlacňuje," uviedol Kovanda. Oveľa viac ako Putinov dekrét podľa analytika cenu ropy ovplyvní uvoľňovanie protipandemických opatrení v Číne.

Kovanda úplne nevylúčil, že by ruský prezident mohol zastaviť dodávku ropy do Česka, ktoré je od nej závislé približne z jednej polovice. Južnou vetvou ropovodu Družba, ktorý zásobuje aj Slovensko, však tečie ropa aj do Maďarska. "A tomu Moskva vypne ropu iba ťažko, keď Budapešť v súčasnosti predstavuje jej najväčšieho spojenca," myslí si Kovanda.

Prerušenie dodávok ropy južnou vetvou Družby neočakáva ani rafinéria Slovnaft, keďže zastropovanie cien ropy sa týka iba dodávok ropnými tankermi.

Putinov dekrét svetové trhy neprekvapil. Prekvapivé je podľa Kovandu skôr to, ako dlho Rusku trvalo, kým s odvetou na západné sankcie prišlo. Strop na ruskú ropu vstúpil do platnosti pred viac ako troma týždňami a hovorilo sa o ňom niekoľko mesiacov. Zainteresovaní účastníci trhu teda mali možnosť sa na súčasnú situáciu pripraviť.