Cestovnému ruchu sa na Slovensku opäť začína dariť!

Václav Mika, šéf SLOVAKIA TRAVEL, prezradil, ako vyzerali sviatky u neho doma, ale aj to, čo je v cestovnom ruchu naša tajná zbraň.

Je hrdým otcom dvoch krásnych dcér a ako generálny riaditeľ SLOVAKIA TRAVEL neúnavne pracuje na tom, aby si naše malebné Slovensko zamilovalo čo najviac turistov. My sme sa ho opýtali, ako prežil vianočné sviatky, ale aj to, ako sa darí cestovnému ruchu na Slovensku.

Oslávili sme Vianoce, čas oddychu a pokoja aspoň na pár dní. Ako ste ich strávili?

Celý svoj život som každé jedny vianočné sviatky, okrem roku, keď som bol na vojne, strávil s rodinou. U mňa to nie je o exotike a cestovaní mimo Slovenska, ale užívam si naše tradičné sviatky. Preto som sa veľmi tešil, že po dvoch rokoch plných obmedzení a zákazov stretávania sa to bolo tento rok inak. A hlavne deti sa tešili, že sme sa opäť všetci stretli.

Vrcholoví manažéri zväčša nevedia poriadne oddychovať a aj v čase svojho voľna sú neustále v dosahu. Ako ste na tom vy?

Som v dosahu, ale viem s tým žiť. Dlhé roky som viedol mediálny život a pre média sú sviatky vrcholom sezóny, a to ste stále prítomný. Takže teraz, v tejto práci, je to pre mňa jednoduchšie. V oblasti cestovného ruchu sme všetko nastavili tak, aby vianočné sviatky fungovali aj bez výrazného osobného zapojenia.

Ako vyzeral Štedrý deň u Mikovcov?

Naše Vianoce sú krásne tradičné. Ako aperitív robievame hriatô. Potom si dáme klasicky jabĺčko, oplátky, med a medový krížik na čelo. Nasleduje pre nás tradičná polievka hrachovica, potom kapustnica, avšak bez klobásky, tá sa tam iba varí, ale nejeme ju, pretože sa postíme. Je tiež bez húb, ktoré mám vylúčené z jedálnička. Hlavným chodom je rybka a šalát. Kapra však nejeme, pretože ten mi akosi odmalička nechutil, no a Štedrá večera vrcholí pohárikom dobrého nápoja.

Blíži sa Silvester? Ako a kde ho budete oslavovať?

Na horách s rodinou. Ja som vášnivý lyžiar, staršia dcérka Miška stála na lyžiach prvýkrát minulý rok a zdá sa, že v tomto bude po mne. Verím, že si pravú slovenskú zimu naplno užijeme na Silvestra aj na Nový rok.

Ste hrdým oteckom dvoch krásnych dcér Mišky a Marisy. Prezraďte nám, ako si najlepšie užívate čas s rodinou?

Sme pomerne aktívna rodina. Snažíme sa, ako sa vraví ľudovo, zdvihnúť zadok a vyraziť za zážitkami, takže moje dcérky sú cestovateľky. Tento rok sme mali veľmi pekný – boli sme aj pri mori a užili sme si aj 12-dňovú krásnu cestu po Slovensku. Najazdili sme takmer 1 700 kilometrov, išli sme od východu na západ. Navštívili sme Banskú Štiavnicu, Trenčín, ale veľa času sme strávili aj na východe. Navštívili sme Spiš, južný Zemplín, ako aj severovýchod Slovenska vrátane dychberúcich Polonín.

Pre riaditeľa SLOVAKIA TRAVEL otázka na telo, ale opýtam sa. Dovolenka na Slovensku, alebo radšej za hranicami našej vlasti?

Kombinácia. (smiech) Ja som morský živočích, rovnako moje deti, takže ak sa dá ísť k moru, ideme. Ale prirodzene, radi spoznávame aj Slovensko. Každý rok sa nám podarí ísť na také miesto, ktoré ponúka 2 v 1, kde zažijeme jednak prírodu a zároveň je tam aj atrakcia pre deti. Napríklad sme navštívili najmenšiu ZOO na Slovensku v Spišskej Novej Vsi a bolo to veľmi pútavé a zaujímavé.

Vraví sa, že my Slováci chceme neustále hľadať krásy vo svete, pritom tú najväčšiu nádheru máme priamo za humnami. Je to naozaj tak? Máli sa nám dovolenkovať doma?

Nie je to úplná pravda. Minulý rok práve Slováci zachránili letnú turistickú sezónu, keď sa rozhodli stráviť dovolenku doma. Tento rok už mnohí po opadnutí pandemických opatrení vycestovali k moru, ale stále bol o našu rodnú vlasť veľký záujem. Je to krásny signál, že našinci opäť radi objavujú Slovensko. Lebo je blízke a prekvapivé, to je mimochodom aj slogan jednej našej kampane. Koniec koncov, pripomenúť si, čo všetko krásne doma máme, je aj pre mňa veľká lekcia.

Ako hodnotíte uplynulú turistickú sezónu?

Naším základným cieľom je udržať zdrojové trhy, kde vládne pozitívny slovenský sentiment. Čiže cielime najmä na Česko, Poľsko, Rakúsko a Maďarsko a darí sa nám. Tento rok sa na Slovensko po prestávke opäť vrátili turisti. Nebolo ich tak veľa ako v rekordnom roku 2019, ale bolo ich rovnako ako v roku 2018. Sme teda na predpandemických číslach, a to je skvelý signál. Druhým, nemenej dôležitým cieľom pre nás je, aby sa vrátila zimná sezóna a vítali sme turistov celoročne. V tom nám pomáha naša ambasádorka, skvelá lyžiarka a osobnosť Peťa Vlhová.

SLOVAKIA TRAVEL, ktorá zastrešuje a promuje turizmus na Slovensku, oslávi budúci rok dva roky pôsobenia. Môžeme bilancovať?

Určite. Tvoríme novú štruktúru, máme veľmi silný tím, podarilo sa nám nadviazať spoluprácu s Peťou Vlhovou, ktorá hrdo prezentuje Slovensko v našej kampani So close to you. Dokonca sme vyhrali európske zlato za najlepšiu kampaň v oblasti ekologickej a udržateľnej turistiky Letné vlaky. Máme za sebou kus práce, na ktorú sme právom hrdí. Cestovému ruchu sa na Slovensku opäť začína dariť a nie je to len pocit, ale faktami podložené tvrdenie.

V ostatnom čase dosť rezonuje pojem „smart turizmus“. Čo to je a prenikol tento trend už aj do našich končín?

Za slovom smart sa skrýva niečo menej sofistikované, akoby sa na prvý pohľad mohlo zdať. V skratke je to presun od masového turizmu ku konkrétnym destináciám a zážitkom. Čoraz viac turistov vyhľadáva aktivity cielene, to znamená, že nejdú naslepo na nejaké masové turistické miesto, ale vyhľadávajú kombinovateľný zážitok – lyže, potom wellness, na druhý deň pamiatky UNESCO a k domu gastro zážitok.

Ktoré sú, okrem Tatier, ďalšie naše najväčšie turistické ťaháky?

Jednou z našich najväčších devíz je úžasná dostupnosť. Aj v našej kampani komunikujeme to, že Slovensko má veľa plusov a plusy znamenajú konkrétne produkty. Ide o to, že v jednej dovolenke môžete kombinovať viacero zážitkov, nemusíte si vyberať. Zimná lyžovačka plus romantický wellness vo dvojici? Nie je problém. Poznávanie panenskej prírody plus výlety za históriou? Žiadny problém. Kulinárske zážitky plus svetové umenie? Bez problémov. Myslím si, že taká malá krajina ako Slovensko ponúka množstvo krás a môže ťažiť z toho, že všetko je prekvapivo blízko a dostupné.

Ak by ste mali prostredníctvom piatich fotiek z akejkoľvek oblasti krásneho Slovenska navnadiť zahraničného turistu na prvú návštevu našej krajiny, čo by ste mu určite ukázali?

Začal by som kultúrnym dedičstvom, niektorou z majestátnych pamiatok UNESCO. Potom by som ukázal Muránsku planinu, teda časť z našich nespútaných národných parkov. Určite by som predstavil aj niektorý z prírodných prameňov a kúpeľov. Máme tu vyše 1 700 minerálnych prameňov a liečivých vôd, je to obrovský dar. Nevynechal by som, samozrejme, ani naše hory a ponúkol záber aspoň v dvoch ročných obdobiach, ak nie všetkých štyroch. A nezabudol by som na naše jaskyne. Sme jaskyniarska veľmoc, sprístupnených je aktuálne 18 jaskýň, ale až 7 000 ich je pomenovaných, je to úžasné číslo.

Čo je našou tajnou zbraňou v cestovnom ruchu?

Naša povestná slovenská pohostinnosť a autenticita, ktoré nie sú iba pojem. Autentický zážitok pre našich hostí je postavený na nevšednej kombinácii kultúrneho či prírodného dedičstva v kombinácii s človekom, jeho príbehom, ktorý za tým stojí. Preto sa k nám turisti radi vracajú.