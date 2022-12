Mierové rokovania už čoskoro? Ukrajinský minister to povedal na plné ústa: Poznáme možný dátum aj miesto!

Ukrajina by chcela usporiadať do konca februára budúceho roka mierový summit, najlepšie na pôde OSN. V dnes zverejnenom rozhovore to agentúre AP povedal ukrajinský minister zahraničia Dmytro Kuleba.

Sprostredkovateľom na rokovaniach, ktoré by sa mali uskutočniť v čase prvého výročia ruskej invázie na Ukrajinu, by podľa Kyjeva mal byť generálny tajomník OSN António Guterres. Ako Kuleba dodal, Ukrajina urobí všetko pre to, aby vojnu v roku 2023 vyhrala. Doplnil, že diplomacia zohráva vždy dôležitú úlohu. Správu aktualizujeme.