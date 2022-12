Držte si klobúky, na Slovensku vietor poriadne zafúka: Nebezpečenstvo hrozí najmä v týchto oblastiach

Najmä na západe Slovenska môže v utorok (27. 12.) zafúkať. Na väčšine územia tiež platí výstraha pred vetrom na horách. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informuje na webe.

Výstrahy pred vetrom platia do 16.00 h v celom Bratislavskom kraji, tiež vo väčšine Nitrianskeho kraja a v okresoch Krupina, Veľký Krtíš, Žarnovica, Dunajská Streda, Galanta a Trnava. Vietor môže v daných oblastiach dosiahnuť nárazovo rýchlosť 65 až 75 kilometrov za hodinu.

Do 12.00 h môže silnejšie zafúkať aj na horách, a to v Banskobystrickom, Prešovskom a Žilinskom kraji. Podľa meteorológov môže vietor nárazovo dosiahnuť rýchlosť 110 až 135 kilometrov za hodinu.

Naďalej platia aj výstrahy pred hmlou s dohľadnosťou do 200 metrov v Banskobystrickom, Trenčianskom, Košickom, Prešovskom a Žilinskom kraji, a to do 8.00 h.