Pri tragickej dopravnej nehode musel zasahovať aj vrtuľník: Žiaľ, deťom už pomôcť nedokázali

Dopravná nehoda, ku ktorej došlo v nedeľu predpoludním pri obci Rudňany v okrese Spišská Nová Ves, si vyžiadala dve obete. Na miesto bol privolaný aj záchranársky vrtuľník z Popradu. TASR o tom informovala hovorkyňa Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby (VZZS) Air Transport Europe (ATE) Zuzana Hopjaková.

"Vozidlo, ktoré pravdepodobne zišlo mimo vozovky, narazilo do stromu. Tri osoby sa po náraze nachádzali mimo vozidla, z toho dve maloleté utrpeli, žiaľ, zranenia, ktoré boli nezlučiteľné so životom a ani záchranári im už nedokázali pomôcť. Lekár leteckých záchranárov si do svojej starostlivosti prevzal vodiča. Utrpel poranenie hlavy, bol dezorientovaný a na okolnosti nehody si nepamätal," uviedla Hopjaková.

Vodič bol s poranením hlavy a hrudníka v stabilizovanom stave pri vedomí vrtuľníkom transportovaný do Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura v Košiciach. Štvrtá osoba ostala v starostlivosti pozemných záchranárov.