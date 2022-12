Nádherný prejav vďaky! Kollár trávi Štedrý deň pracovne: Predseda parlamentu navštívil zdravotníkov v službe

Predseda Národnej rady (NR) SR Boris Kollár (Sme rodina) navštívil na Štedrý deň zdravotníkov a záchranárov v Bratislave. Všetkým pracujúcim priniesol kapustnicu a zároveň im poďakoval za celoročnú prácu. Kollár o tom informoval na sociálnej sieti.

"Rozhodol som sa prísť pozrieť tých, ktorí nemôžu byť pri svojich rodinách, a sú to naši zdravotníci, vojaci, hasiči, záchranári," vyhlásil. Podľa neho ide o prejav spolupatričnosti a vďaky.

Zdravotníkom, ktorí trávia sviatočný deň v Univerzitnej nemocnici Bratislava na Kramároch, sa predseda parlamentu poďakoval a zároveň spomenul aj nedávne dlhotrvajúce rokovania. "Veľké ospravedlnenie za to naťahovanie, že to tak veľmi dlho trvalo, keď rokovania prebiehali," prihovoril sa im. Podľa neho sa to však nakoniec všetko zvládalo a celá situácia je uzavretá.

Kollár následne navštívil aj stanicu záchrannej zdravotnej služby v Bratislave, kde sa stretol so záchranármi. "Som rád, že sa im môžem osobne poďakovať," vyhlásil. Vysvetlil, že kúsok od stanice mal dopravnú nehodu, pri ktorej mu pomohol práve okoloidúci záchranár.