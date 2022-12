Heger strieda Matoviča! Tlačovku začal v dobrej nálade: Daj nám nazrieť do tohto atómového skladu

Tlačovú besedu uviedol vo štvrtok (23.12.) Eduard Heger, ktorého len chvíľu predtým prezidentka Zuzana Čaputová menovala dočasným ministrom financií. Začali so slovami o uvoľnenej atmosfére a nechýbal im úsmev na tvári.

Ako prvý sa ujal slova Eduard Heger: „Z tohto ministerstva som sa vydal na púť na úrad vlády a dnes ma prezidentka poverila fungovaním tohto ministerstva,“ uviedol dočasne poverený minister financií.

„Počul som, že sa tu diali rôzne atomóvky. Daj nám nazrieť do tohto atómového skladu. Idem to prevziať a ukáž mi čo si tu teda nachystal,“ obrátil sa Heger na bývalého ministra financií a odovzdal slovo Igorovi Matovičovi.

Bývalý minister začal prezentovať svoje „atómovky“ prostredníctvom prezentácie, kedy si neodpustil poznámku, že to bude dlhé, lebo má veľa strán. „Takto sme to robili a som na to, aspoň za seba, hrdý," uviedol exminister. „Netuším, koho nahradím, ale je mi ho ľúto,“ vtipkoval Matovič.

„Sulíka si všímať nebudem, pre vlastné zdravie,“ doplnil Matovič. Štátny tajomník Marcel Klimek bude podľa Hegera jeho najbližším spolupracovníkom pri riadení ministerstva financií v najbližšom období. Implementácia rozpočtu bude podľa neho najvyššou prioritou. Rozpočet má podľa Hegera jednu veľmi silnú zložku, a to zvýšenie platov štátnych zamestnancov a kľúčových profesií, či už v školstve alebo v zdravotníctve. Taktiež obsahuje veľkú energo pomoc.