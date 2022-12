Nočná dráma v Petržalke: Muž založil požiar, zabarikádoval sa v cudzom byte a zaútočil na políciu!

K požiaru v bytovom dome na Kopčianskej ulici, ktorú mala založiť neznáma osoba, bola zavolaná policajná hliadka polície vo štvrtok 22. decembra krátko pred 21:50.

Ako informuje bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti, policajti po príchode na miesto spolu s príslušníkmi Hasičského a záchranného zboru lokalizovali miesto požiaru, a následne začali prehľadávať chodby domu. Na jednom z poschodí pred nimi začal utekať podozrivý muž, ktorý im nastriekal do očí slzný plyn.





„Muž z miesta utiekol, avšak po krátkej chvíli za policajtmi prišli obyvatelia jedného z bytov, ktorý im uviedli že do ich bytu – po tom, ako pootvorili dvere, vtrhol neznámy muž a zatvoril sa v jednej z izieb. Policajti so súhlasom majiteľov vstúpili do bytu a sa snažili s mužom nadviazať komunikáciu, opakovane ho vyzývali, aby upustil od svojho konania a otvoril dvere, avšak muž ich výzvy ignoroval," popisuje polícia s tým, že muž sa vyhrážal, že „to tam celé podpáli“.

Nakoľko vzniklo dôvodné podozrenie, že muž svoje vyhrážky uskutoční, policajti využili svoje zákonné oprávnenie, vykonali služobný zákrok a muža za využitia donucovacích prostriedkov obmedzili na osobnej slobode. Príslušníci Hasičského a záchranného zboru požiar na mieste uhasili, k zraneniu osôb nedošlo a rovnako nebola potrebná evakuácia obyvateľov.