Vianočná večera môže znamenať aj jednu nástrahu: Čo robiť keď vám v krku uviazne kostička z kapra?

Pri uviaznutej kostičke v krku sa odporúča zjesť kúsok chleba alebo varený zemiak. Potrava kostičku obalí a v žalúdku ju rozpustia žalúdočné kyseliny. Pripomenulo to Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) SR na sociálnej sieti.

Vo väčšine prípadov je podľa neho kostička nalepená na sliznicu, nie zapichnutá. "Ak sa kosť zapichne tak, že spôsobuje nepríjemnú ostrú bolesť alebo ťažkosti pri dýchaní, vyhľadáme odbornú pomoc alebo zavoláme na 155, kde operátor poradí, ako ďalej postupovať," ozrejmilo.

Aj anestéziológ a intenzivista Milan Rebek z Nemocnice Agel Zlaté Moravce odporúča pri uviaznutej kostičke rýchlo preglgnúť tuhú stravu, aby sa kosť posunula ďalej do žalúdka, kde sa postupne rozloží pri trávení. "Ak by toto nepomohlo, tak je nutné vyšetrenie u lekára na krčnom oddelením" doplnil.

Záchranný a liečebný postup pri uviaznutej kostičke podľa neho závisí od jej veľkosti a miesta, kde uviazla. Zdôraznil, aby ľudia nevyťahovali kostičku pinzetou, respektíve aby sa o to ani nepokúšali. "Je vysoké nebezpečenstvo poškodenia okolitých štruktúr v tejto citlivej oblasti," ozrejmil.

V prípade, ak ľuďom zabehne iné sústo jedla, treba záchranný postup zvoliť podľa miesta, kde sa jedlo nachádza. "Ak ide o jedlo, ktoré stojí v tráviacej trubici, najčastejšie v pažeráku, je nutné toto zabehnuté jedlo zapíjať vodou, aby sa pohlo ďalej do žalúdka," vysvetlil Rebek.

Väčšie nebezpečenstvo podľa neho predstavuje vdýchnutie jedla do dýchacích ciest. "Ak nie je možný kašeľ a postihnutý sa dusí, použijeme štyri až päť silných úderov medzi obe lopatky do stredu chrbta," ozrejmil. V prípade, že to nepomôže, odporúča použiť Heimlichov hmat. "Ak sa nám to do piatich minút nepodarí urobiť, postihnutý upadá do bezvedomia. Vtedy hneď voláme záchrannú službu číslo 155 a začíname s oživovaním, s kardiopulmonálnou resuscitáciou, až do príchodu sanitky záchrannej zdravotnej služby," dodal.